Мужчина запер собаку в автомобиле без еды и воды на три дня в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга запер собаку в автомобиле на три дня Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец оставил собаку в закрытой газели. Жители Окуловской улицы, где оказалось взаперти животное, говорят, что хозяин пришел открыть дверь машины только на третий день. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, в четверг 2 июня.

На кадрах видно, что собака прячется от солнца под сидением.

- Третьи сутки собака в машине. Вызвали полицию, - сказала автор публикации видеозаписи.

По сообщениям очевидцев, собаку выпустили на волю. Мужчину могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, если полицейские это установят.

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