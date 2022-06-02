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Общество2 июня 2022 19:20

«Царица ночи» зацветет в ближайшие дни в Ботаническом саду Санкт-Петербурга

Сотрудники надеются на одновременное раскрытие шести-восьми бутонов 3 или 4 июня
Кирилл МИНЯЙЛО
Цветение "Царицы ночи" ожидают 3 или 4 июня в Ботаническом саду Петербурга ФОТО: botsad_spb

Цветение "Царицы ночи" ожидают 3 или 4 июня в Ботаническом саду Петербурга ФОТО: botsad_spb

Растение из семейства кактусовых с красивым названием «Царица ночи» вскоре зацветет в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали сотрудники сада в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 2 июня.

- «Царица ночи» изволит цвести в ближайшие дни! По крайней мере, мы очень надеемся на одновременное раскрытие шести-восьми бутонов в пятницу, 3 июня, или в субботу, 4 июня, - рассказали работники сада.

ФОТО: botsad_spb

ФОТО: botsad_spb

«Царица ночи» – растение с крупными красивыми цветами, которые раскрываются на одну ночь. Ароматные цветки имеют длину до 30 см и такой же диаметр.

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