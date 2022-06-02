БК «Зенит» победил ЦСКА в шестом матче финальной серии

"БК" Зенит обыграл ЦСКА в шестом матче финальной серии ФОТО: пресс-служба баскетбольного клуба

Баскетбольный клуб «Зенит» победил ЦСКА в шестом матче финальной серии со счетом 82:63 в четверг, 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

- В первой половине было очень сложно играть. Мы не могли полностью контролировать ритм игры. Нам было сложно переходить из защиты в нападение, но в начале четвертой четверти нам удалось сделать хороший рывок. Мы создали необходимое преимущество и в итоге достигли этой победы, - сказал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль на конференции после матча.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поздравил «Зенит» с победой и отметил, что команда сине-бело-голубых была лучше армейцев.

- Особенно с середины второй четверти, начиная со счета 27:27. Мы промазали очень много своих бросков. Нам не хватало, наверное, какого-то огня в глазах, - сказал Итудис.

Седьмой и решающий матч состоится в Москве на площадке ЦСКА. Игра пройдет 5 июня.