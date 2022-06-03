В Санкт-Петербурге стали на 42% меньше производить автомобили с начала 2022 года

Производство автомобилей сократилось на 42% в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов сократилось в Санкт-Петербурге на 42,3 процента с января по апрель 2022 года. В 2021 году за тот же период автомобильные предприятия создали на 57,7 процентов больше машин. Об этом свидетельствуют данные в отчете Петростата.

- Объем ремонта и монтажа автомобилей в Петербурге также сократился на 40 процентов. В сравнении с январем-апрелем 2021 года он составил всего 60,3 процента, - следует из отчета.

По данным службы государственной статистики, индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге вырос на 6,1 процента в январе-апреле 2022 года.

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