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Общество2 июня 2022 21:06

Последние новости в Санкт-Петербурге к 3 июня 2022 года: сокращение производства авто и победа «Зенита» над ЦСКА

Мы собрали последние новости в Санкт-Петербурге ко 3 июня 2022 года
Кирилл МИНЯЙЛО
Последние новости в Санкт-Петербурге к 3 июня 2022 года

Последние новости в Санкт-Петербурге к 3 июня 2022 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к 3 июня 2022 года.

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов сократилось в Санкт-Петербурге на 42,3 процента с января по апрель 2022 года. В 2021 году за тот же период автомобильные предприятия создали на 57,7 процентов больше машин.

Баскетбольный клуб «Зенит» победил ЦСКА в шестом матче финальной серии со счетом 82:63 в четверг, 2 июня.

Растение из семейства кактусовых с красивым названием «Царица ночи» вскоре зацветет в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге.

Пожарный спас тонущего в реке Нарва мальчика в Ивангороде в Кингисеппском районе Ленобласти.

Фонтан у дома № 13 по Английскому проспекту в Санкт-Петербурге запустили после реконструкции.

Петербуржец оставил собаку в закрытой газели. Жители Окуловской улицы, где оказалось взаперти животное, говорят, что хозяин пришел открыть дверь машины только на третий день..

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