Пожар из-за масла во фритюрнице произошел в пабе в центре Петербурга

Паб загорелся ночью в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько неприятных минут пришлось пережить посетителям английского паба, расположенного на Большой Конюшенной улице. Под утро в заведении вспыхнул пожар. Причиной стало масло из фритюрницы.

- 3 июня в 03:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Конюшенная, 14. На цокольном этаже жилого здания, на кухне бара происходило горение масла, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На место ЧП примчались две пожарные машины и 10 человек спасателей. Они быстро справились с возгоранием и в 04:24 отчитались о полной ликвидации возгорания.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины пожара установят дознаватели.

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