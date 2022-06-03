Семикилометровая пробка собралась на КАД у Кудрово утром пятницы

"Проклятое" место от Кудрово до Вантового моста опять стоит. Фото: Яндекс.Карты.

И вновь петербургские автомобилисты коротают время в жесткой пробке на КАДе. Утром в пятницу встала часть внутреннего кольца от Кудрово до въезда на Вантовый мост. Причиной стало банальное ДТП.

- Авария в левом ряду, - сообщают в отметках на Яндекс.Картах застрявшие в заторе водители.

Длина пробки превышает семь километров, а скорость движения в ней составляет 5-10 километров в час. То есть на проезд проблемного участка уйдет очень много времени.

Объехать проблемное место можно через Народную улицу, которая, что удивительно, даже не слишком стоит.

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