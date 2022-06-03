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Происшествия3 июня 2022 6:24

Пассажиров опоздавшего поезда из Костромы в Петербург, развозили по домам автобусами

В ОЖД причин опоздания не сообщают
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Пассажиров опоздавшего поезда отвезли по домам на автобусах.

Пассажиров опоздавшего поезда отвезли по домам на автобусах.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский «Пассажиравтотранс» выделил автобусы для развозки по домам пассажиров поезда из Костромы, который прибыл в город на Неве с опозданием. Метро ночью уже не работало.

- В ночь со 2 на 3 июня оперативно были выделены два автобуса для пассажиров поезда «Кострома- Петербург». Поезд прибыл на Московский вокзал с опозданием, - сообщает пресс-служба перевозчика.

После прибытия поезда, людей, кто выразил желание, развезли в разные районы города.

Причины опоздания в Октябрьской железной дороге не называют.

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