Пассажиров опоздавшего поезда из Костромы в Петербург, развозили по домам автобусами

Пассажиров опоздавшего поезда отвезли по домам на автобусах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский «Пассажиравтотранс» выделил автобусы для развозки по домам пассажиров поезда из Костромы, который прибыл в город на Неве с опозданием. Метро ночью уже не работало.

- В ночь со 2 на 3 июня оперативно были выделены два автобуса для пассажиров поезда «Кострома- Петербург». Поезд прибыл на Московский вокзал с опозданием, - сообщает пресс-служба перевозчика.

После прибытия поезда, людей, кто выразил желание, развезли в разные районы города.

Причины опоздания в Октябрьской железной дороге не называют.

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