Большинство петербуржцев хочет перейти на 4-дневную рабочую неделю

Работать меньше, а получать столько же. Чем не мечта? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разговоры о введении укороченной рабочей недели возникают в России с завидной периодичностью, но пока на такой эксперимент правительство не решилось. Тем не менее опрос показал, что большинство жителей Петербурга с радостью согласились бы работать четыре, а отдыхать три дня. Но есть нюанс.

- 86% опрошенных петербуржцев признались, что хотели бы вы перейти на четырехдневную рабочую неделю: 68% – только при условии сохранения зарплаты, - сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru, специалисты которого проводили опрос.

18% горожан заявили, что им неважна зарплата, они просто хотят работать меньше, а отдыхать – больше.

А вот 5% опрошенных петербуржцев резко выразились против четырехдневки.

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