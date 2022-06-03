В Петербурге буйный клиент пришел в бар с гранатой в руке

Полиция задержала двух дебоширов в бае на Гаккелевской. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Приморского района задержали двух буйных посетителей бара на Гаккелевской улице, которые решили выяснить отношения при помощи оружия. Один из них достал газовый пистолет, а второй сбегал домой за гранатой.

- 3 июня 00.54 в полицию Приморского района поступило сообщение, о том, что в бар, расположенный в доме 34 по Гаккелевской улице зашел мужчина с предметом похожим на гранату в руках. На место оперативно был направлен наряд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Примчавшиеся на место полицейские обнаружили в заведении двух 32-летних мужчин, пьяных вусмерть. У одного из них был изъят газовый пистолет, а у второго – муляж гранаты, не представляющий опасности.

Оказалось, что приятели поругались с одним из посетителей бара и решили его припугнуть. Теперь обоим грозит уголовное дело.

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