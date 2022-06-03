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Политика3 июня 2022 8:45

Полицейские из Петербурга приняли участие в донорской акции в Луганске

Командированные сотрудники ГУ МВД сдали кровь для нуждающихся
Анатолий ДМИТРИЕВ
Петербургские полицейские сдали кровь в Луганске. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские сдали кровь в Луганске. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Сотрудники петербургской полиции, находящиеся в командировке в Луганске, приняли участие в донорской акции. Стражи порядка массово сдали кровь для нуждающихся в одной из местных больниц.

- Более 60 полицейских добровольно сдали кровь в республиканской больнице Луганска, в которой проходят лечение раненные, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Участие в акции было для полицейских добровольным, но никто от оказания помощи не отказался.

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