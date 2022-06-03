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Происшествия3 июня 2022 8:57

Собака откусила половину пальца подростку в поселке под Выборгом

По словам травмированного юноши, на него напал соседский пес
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Под Выборгом собака откусила половину пальца подростку.

Под Выборгом собака откусила половину пальца подростку.

Фото: Александр ГЛУЗ

В поселке Бородинское под Выборгом собака откусила половину пальца подростку. Все случилось еще 21 мая, но к июню полиция взялась за расследование инцидента. О деталях происшествия «КП-Петербург» стало известно от источника в правоохранительных органах. Мать мальчика отправила ребенка в городскую больницу, в дороге молодому человеку пытались остановить сильное кровотечение.

- По словам врачей. У мальчика откуси ногтевую фалангу второго пальца на правой руке. Точный адрес происшествия известен, проводится проверка. Сам мальчик утверждает, что его покусал соседский пес. Состояние ребенка удовлетворительное, после хирургических манипуляций его отпустили домой, - сказал источник «Комсомольской правды в Петербурге».

Добавим, что мальчик и его родители дали свои показания полиции, теперь правоохранителям остается найти собаку и его хозяина.