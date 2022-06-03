В Петербурге отец ударил ногой в живот годовалую дочь

Отец напал на годовалую дочь в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге госпитализировали годовалую малышку после того, как ее ударил ногой в живот ее же родной отец. Ребенка начало тошнить. Как сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, девочка находилась на руках у тети в момент удара. Женщину хотел избить ее брат, но попал по своему ребенку. Теперь с конфликтом семей разбирается полиция.

- Тетя девочки пояснила, что она и ее близкие живут в четырехкомнатной квартире в доме на улице Чудновского вместе с семьей своего брата. У каждого своя комната, но борьба за доли квартиры не прекращается. Случаются ссоры, драки. Отец клянется, что попал по дочери случайно, потому что на самом деле хотел ударить сестру. Всех отвезли в отделение полиции для дачи объяснений, - говорит источник «КП-Петербург».

Добавим, что врачи оценили состояние травмированной малютки как средней степени тяжести. У нее диагностировали ушиб живота и ОРВИ.