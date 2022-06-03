СК предъявил обвинение трем мигрантам, изнасиловавшим двух девушек у дамбы в Кронштадте

СК предъявил обвинение в сексуальном насилии трем мигрантам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи СК предъявили обвинение в изнасиловании трем мигрантам, которые ночью 2 июня в Кронштадте надругались над двумя 21-летними девушками. Потерпевших госпитализировали в местную больницу, а подозреваемых по «горячим следам» задержали полицейские.

- В зависимости от роли каждого, подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями: покушение на изнасилование, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета по Петербургу.

Известно, что задержанными оказались трое граждан Узбекистана 1969, 1995 и 2001 годов рождения. Двое из них находились в России легально, а один должен был быть выслан из страны еще в апреле с запретом въезда до весны 2025 года.

Сейчас все иностранцы находятся в камере предварительного заключения, следствие будет ходатайствовать об их аресте до суда.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.