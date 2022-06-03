В Петербурге из-за грозы объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Петербуржцев предупреждают о грозе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге опять объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Но на этот раз причиной стало не усиление ветра, а первая летняя гроза, которую ожидают во второй половине дня субботы.

- По информации Росгидрометцентра, с 15 часов до 23 часов 4 июня на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, - предупреждает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что «желтый» - второй по значимости уровень погодной опасности, который означает потенциальную угрозу. Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными и не выходить из дома при возможной опасности.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.