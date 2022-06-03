В Петербурге простились с победительницей «Битвы экстрасенсов» Еленой Ясевич

В Петербурге простились с Еленой Ясевич. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербургском храме святых апостолов Петра и Павла прошла церемония прощания с победительницей 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Еленой Ясевич. 43-летняя участница шоу скончалась 1 июня после тяжелой болезни.

- На церемонию прощания пришли родные, близкие, друзья и коллеги по шоу, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Сама церемония была не слишком многолюдной и довольно простой. По ее окончании гроб с телом покойной погрузили в микроавтобус ритуальной службы и увезли на кладбище.

Напомним, что у Елены Ясевич осталась пожилая мать и 16-летняя дочь. Старшая дочка погибла в 2018 году, что и подкосило здоровье матери.

Победительнице "Битвы экстрасенсов" было 43 года. Фото: СОЦСЕТИ

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