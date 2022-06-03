Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2022 11:27

В Петербурге простились с победительницей «Битвы экстрасенсов» Еленой Ясевич

Отпевание прошло в храме святых апостолов Петра и Павла
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
В Петербурге простились с Еленой Ясевич.

В Петербурге простились с Еленой Ясевич.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербургском храме святых апостолов Петра и Павла прошла церемония прощания с победительницей 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Еленой Ясевич. 43-летняя участница шоу скончалась 1 июня после тяжелой болезни.

- На церемонию прощания пришли родные, близкие, друзья и коллеги по шоу, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Сама церемония была не слишком многолюдной и довольно простой. По ее окончании гроб с телом покойной погрузили в микроавтобус ритуальной службы и увезли на кладбище.

Напомним, что у Елены Ясевич осталась пожилая мать и 16-летняя дочь. Старшая дочка погибла в 2018 году, что и подкосило здоровье матери.

Победительнице "Битвы экстрасенсов" было 43 года.

Победительнице "Битвы экстрасенсов" было 43 года.

Фото: СОЦСЕТИ

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.