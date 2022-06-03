В Петербурге сняли фильм о детских журналах СССР и эмиграции Бродского

К 50-летию эмиграции Бродского сняли фильм. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Петербурге сняли документальный фильм об истории детских газетах и журналах в СССР и эмиграции Иосифа Бродского, который печатался в газете «Ленинские искры». Картина называется «Продолжение следует… История о детской прессе и ее создателях».

- Фильм рассказывает об истории создания детской прессы в Ленинграде начиная с 1922 года и до наших дней, - пишет «Петербургский дневник», журналисты которого ставили авторами картины.

Участие в съемках приняли вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев, главный редактор издания «Пять углов» Сергей Грачев, поэт Вячеслав Лейкин и другие известные горожане.

Авторы картины рассказывают, что значили детские журналы и газеты для Ленинграда и ленинградских писателей. Многие из которых, в том числе Хармс, Бродский, Введенский, публиковались именно в них. Выход фильма увязан с 50-летием эмиграции Бродского, который был вынужден покинуть СССР в 1972 году.

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