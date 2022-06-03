Педофил обнимал и целовал девочек на пляже в Луге

Полиция ищет мужчину, пристававшего к девочкам в Луге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Лужского района Ленобласти ищут мужчину лет 60 в кепке и спортивном костюме, который приставал к школьницам на пляже. Девочки не растерялись и позвонили в полицию.

- Днем 2 июня в полицию через экстренный номер 112 позвонила 12-леьтняя девочка, которая рассказала, что на пляже у реки Луга неизвестный мужчина обнимал ее и подругу, пытался целовать, - сообщает источник «КП-Петербург».

Позднее с заявлением о развратных действиях в отношении их дочерей в полицию пришли мамы школьниц.

По словам потерпевших, на вид подозреваемому около 60 лет, рост 170 сантиметров. Мужчина был одет в черные спортивные брюки, свитер, кепку и черную куртку.

Сейчас приметы педофила переданы всем патрулям, любителя маленьких девочек ищут.

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