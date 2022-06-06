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Общество6 июня 2022 5:10

Небольшие дожди и до +20 градусов обещают в Петербурге в понедельник, 6 июня

Но вскоре погода улучшится
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В понедельник еще немного покапает, но потом будет тепло и солнечно.

В понедельник еще немного покапает, но потом будет тепло и солнечно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая и солнечная погода ждет жителей Петербурга на наступившей неделе. Для начала, в понедельник, придется немного помокнуть. И то не факт. Зато потом будет так, как все давно хотели.

- Атмосферное давление продолжает медленно повышаться и на неделе погоду начнет определять антициклон, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

На 6 июня городской гидрометцентр обещает кратковременные дожди (местами), северо-западный и западный умеренный ветер, а также дневную температуру в +18…+20 градусов.

Атмосферное давление будет плавно повышаться и составит 764 мм ртутного столба, что немногим выше нормы.

Зато ни во вторник, ни в среду осадков синоптики уже не обещают.

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