Маленькую девочку изнасиловали в парадной Петербурга

В парадной Петербурга 19-летний парень изнасиловал маленькую девочку Фото: Артем КИЛЬКИН

В парадной Санкт-Петербурга по улице Лихолетова на лестничной площадке изнасиловали 12-летнюю девочку. О происшествии сообщила мать пострадавшей. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах в пятницу, 3 июня.

- По словам матери, ее дочь изнасиловал 19-летний парень. Его имя она назвала полицейским. Все произошло вечером 19 апреля на лестничной площадке между третьим и четвертым этажом, - передает источник.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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