Мужчина открыл стрельбу во время массовой драки в Петербурге

Мужчина выстрелил во время массовой драки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге задержали четырех мужчин после массовой драки на Ириновском проспекте. Один из участников потасовки выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- О драке рассказал очевидец, который заметил у одного из мужчин оружие в руках. Около 13:00 часов на Ириновский проспект выехали полицейские. На месте они задержали четырех участников драки, а также изъяли похожий на пистолет предмет без номера и предмет, похожий на патрон, - передает источник.

Ранее 35-летнего мужчину, который выстрелил из пистолета во время драки, четырежды судили. В 2019 его приговорили к тюрьме на полтора года за грабеж.

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