За детскими площадками Петербурга будут тщательнее следить

В Санкт-Петербурге усилят контроль за детскими площадками Фото: Артем КИЛЬКИН

Контроль за состоянием детских площадок в Санкт-Петербурге усилят. Самые частые нарушения – надписи и царапины. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

- В Петербурге находится более 5 300 детских площадок. Из них большая часть, 3 500, принадлежат муниципальному округу. Еще тысячей из них владеют районные администрации. И 800 из них открыли на частных территориях жилых домов. Следить за их состоянием будет ГАТИ, - говорится в сообщении.

Контролировать состояние детских площадок, которые принадлежат муниципальному округу, ГАТИ начала с 23 мая. Сотрудники осмотрели 30 игровых зон. По словам вице-губернатора, летом площадки должны быть особенно безопасны, потому что на них играет больше детей.

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