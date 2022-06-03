Мужчина с гранатой угрожал посетителям бара в Петербурге

Мужчина с гранатой вошел в бар Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный мужчина зашел в бар с гранатой в руках на Гаккелевской улице в Петербурге. Ею он угрожал посетителям. Полицейские задержали хулигана и его друга. У первого при себе был муляж гранаты, у второго – газовый пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в пятницу, 3 июня.

- На почве ссоры с одним из посетителей бара мужчина начал угрожать похожим на гранату предметом. На 32-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело, - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина в спортивном костюме поднимается по лестнице в бар. В помещении в его руках уже находится граната. Мужчина демонстративно подошел с ней к одному из посетителей и начал что-то ему говорить. При этом собеседник хулигана вначале хотел уйти, но последний остановил его свободной рукой. Все произошло около 01:00 часов ночи 3 июня.

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