Петербуржец врезался в дерево на украденном каршеринге

Многократно судимый за воровство мужчина украл каршеринг и врезался на нем в дерево в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина украл каршеринг и врезался на нем в дерево в поселке Репино в Санкт-Петербурге. Арендатор оставил автомобиль заведенным и ушел. После этого вор сел в машину и уехал. Ущерб от аварии составил почти два миллиона рублей. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 3 июня.

- Арендатор каршеринга нашел автомобиль на перекрестке Лермонтовского проспекта и улицы Связи уже в другом поселке, в Комарово. По словам мужчины, он оставил автомобиль на Песочной улице в поселке Репино. После этого вор сел за руль машины и уехал в магазин. Он не справился с управлением и врезался в дерево, - передает источник.

Арендатор каршеринга нашел машину спустя два часа после кражи. Сразу в полицию он об этом не сообщил. Полицейские возбудили уголовное дело, а вора автомобиля задержали. Ранее его семь раз судили. В шести из семи преступлений он воровал.

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