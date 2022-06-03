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Происшествия3 июня 2022 17:51

Велосипедиста насмерть сбили на дороге в Гатчину

Водитель говорит, что неожиданно потеряла сознание
Кирилл МИНЯЙЛО
Велосипедиста насмерть сбили на дороге в Ленобласти

Велосипедиста насмерть сбили на дороге в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

Велосипедиста насмерть сбила водитель иномарки в поселке Тайцы в Ленинградской области. Женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. Там она врезалась в велосипедиста, который скончался на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в пятницу, 3 июня.

- Авария произошла около 17:00 часов 3 июня. По словам 31-летнего водителя, она неожиданно потеряла сознание и выехала на встречную полосу движения. По предварительным данным, признаков опьянения у женщины нет, - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают детали смертельной аварии. Личность погибшего устанавливают. Водитель двигалась из Красного села в сторону Гатчины.

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