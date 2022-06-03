Неадекват прыгал по автомобилям ночью во Всеволожске

Жители Всеволожска жалуются на неадквата, который прыгает по машинам Фото: СОЦСЕТИ

Жители Всеволожска заметили мужчину, который ночью прыгал по автомобилям. Люди, чьи машины повредились, хотят возмещения ущерба. По их словам, неизвестный был в неадекватном состоянии. Об этом написали горожане в группе «Подслушано Всеволожск Южный» в социальной сети «ВКонтаке» 4 июня.

- Ночью 3 июня в районе улиц Доктора Сотникова и Центральной неадекватный мужчина прыгал по машинам. Другие жители говорят, что мы не единственные владельцы автомобилей, кто пострадал от него. Он должен возместить ущерб за свои действия, - жалуются горожане.

По словам жителей, мужчину задержали полицейские.

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