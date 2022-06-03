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Общество3 июня 2022 18:04

Неадекват прыгал по автомобилям ночью во Всеволожске

Горожане хотят, чтобы мужчина возместил им ущерб
Кирилл МИНЯЙЛО
Жители Всеволожска жалуются на неадквата, который прыгает по машинам

Жители Всеволожска жалуются на неадквата, который прыгает по машинам

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Всеволожска заметили мужчину, который ночью прыгал по автомобилям. Люди, чьи машины повредились, хотят возмещения ущерба. По их словам, неизвестный был в неадекватном состоянии. Об этом написали горожане в группе «Подслушано Всеволожск Южный» в социальной сети «ВКонтаке» 4 июня.

- Ночью 3 июня в районе улиц Доктора Сотникова и Центральной неадекватный мужчина прыгал по машинам. Другие жители говорят, что мы не единственные владельцы автомобилей, кто пострадал от него. Он должен возместить ущерб за свои действия, - жалуются горожане.

По словам жителей, мужчину задержали полицейские.

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