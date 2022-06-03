Синоптик Колесов рассказал о новых нормах измерения погоды в Петербурге

Главный синоптик Петербурга рассказал о новых нормах измерения погоды в городе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге регулярно повышается температура воздуха. По этой причине Всемирная метеорологическая организация приняла решение перейти на новые нормы, рассчитанные за теплый период с 1991 по 2020 годов. Об этом пишет «Мойка78».

- По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, мир живет в другую климатическую эпоху. Использование климатических норм, рассчитанных за более холодный период, приводит к постоянному завышению аномалии температуры воздуха текущего периода, - пишет агентство.

Теперь все прогнозы в Петербурге опираются на новые нормы. При расчете специалисты берут во внимание атмосферные процессы, движения циклонов и устойчивые антициклоны, уточнил Колесов в своем Telegram-канале.

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