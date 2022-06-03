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Общество3 июня 2022 20:51

Последние новости в Санкт-Петербурге к 4 июня 2022 года: крупнейшая за 60 лет выставка картин Врубеля и «Золотое перо» журналистов КП

Мы собрали последние новости в Санкт-Петербурге ко 4 июня 2022 года
Кирилл МИНЯЙЛО
Последние новости в Санкт-Петербурге к 4 июня 2022 года

Последние новости в Санкт-Петербурге к 4 июня 2022 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП-Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к 4 июня 2022 года.

Крупнейшую за 60 лет выставку картин Врубеля показали в Русском музее.

Команда радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) стала лауреатами престижной журналистской премии «Золотое перо». Торжественная церемония награждения состоялась в эту пятницу, 3 июня, в Доме журналиста.

Движение автомобилей закроют в центре Санкт-Петербурга вечером 4 июня из-за велогонки La Strada.

Мужчина украл каршеринг и врезался на нем в дерево в поселке Репино в Санкт-Петербурге. Арендатор оставил автомобиль заведенным и ушел. После этого вор сел в машину и уехал. Ущерб от аварии составил почти два миллиона рублей.

Пьяный мужчина зашел в бар с гранатой в руках на Гаккелевской улице в Петербурге. Ею он угрожал посетителям. Полицейские задержали хулигана и его друга. У первого при себе был муляж гранаты, у второго – газовый пистолет.

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