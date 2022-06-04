Смольный подсчитал самые востребованные в июне вакансии

Помимо электрогазосварщиков, в Петербурге активно ищут поваров, водителей, инженеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В петербургском комитете по труду и занятости выяснили, какие вакансии оказались самыми востребованными к началу лета. Как подсчитала пресс-служба комитета, в первых числах июня в городе свободны 26 110 рабочих мест. Их число немного выросло за три месяца.

Самыми актуальными вакансиями стали электрогазосварщики (свыше 2,5 тысяч мест), инженеры-технологи (500 мест), повара (780 мест), водители (650 мест) и массажисты (530 мест).

– Сезонные работы по благоустройству города увеличили запрос на рабочих зеленого хозяйства. Такие временные места открывают возможность быстрого заработка людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также студентам и старшим школьникам, – отметили в Смольном.

Больше вакантных мест стало среди швей, проводников пассажирских поездов, артистов балета, хореографов и художников, а также переводчиков редких языков – хинди и непальского. Ищут в Петербурге также директоров и разработчиков.

Безработных, тем временем, насчитали 17 627, что меньше весенних показателей.