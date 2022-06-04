Отец с сыном-подростком пострадали в ДТП на Маршала Блюхера

Фото: Мотосолидарность ДТП

Отец с сыном на мотоцикле попали в ДТП с автомобилем. Авария случилась поздним вечером пятницы, сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

– Транспортные средства столкнулись на выезде из двора на проспекте Маршала Блюхера, когда иномарка поворачивала налево. Водитель машины был трезв, – отметил источник.

Как добавили очевидцы аварии в соцсетях, автомобилист проигнорировал знак, который разрешал поворачивать в этом месте лишь направо. При этом в 50 метрах от места ДТП есть удобный и безопасный разворот, заметили местные автомобилисты.

14-летнего мальчика увезли в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести, он получил один перелом. Его 38-летний отец пострадал гораздо сильнее, получив множественные травмы и переломы.

Известно, что водителя иномарки неоднократно штрафовали за превышение скорости.