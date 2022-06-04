Петербурженка обвинила мужа-японца в издевательствах над тремя детьми

Полиция будет разбираться в семейной драме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербурженка назвала своего супруга-иностранца истязателем. Как сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах, женщина пришла в полицию 3 июня и заявила, что ее муж уже пять лет подряд бьет ее несовершеннолетних детей и издевается над ними.

52-летний гражданин Японии работает поваром в одной из крупных гостиниц Петербурга. Под его тяжелую руку попали две падчерицы и пасынок.

– По словам женщины, японец систематически бьет детей с того момента, как сыграл с ней свадьбу. Неадекватные методы воспитания оставляют на подростках синяки и психологические травмы. Кстати, известно, что дети находятся на домашнем обучении, – рассказал источник.

Почему жестокое обращение с детьми вскрылось спустя столько времени, пока не ясно. Теперь в громкой семейной драме разбирается полиция. Японца уже задержали для выяснения подробностей.