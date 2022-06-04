Цветочный фестиваль и музыкальное дефиле ждут петербуржцев в день рождения Петра Великого

Петербург не только славится своими садами и парками, но также считается родиной военных оркестров. Фото: Олег ЗОЛОТО

К 350-летию со дня рождения Петра I в Петербурге пройдет Международный фестиваль цветов и Дефиле духовых оркестров. Как рассказали в пресс-службе Смольного, красочные мероприятия пройдут в центре города с 9 по 12 июня.

– Наш город славится своими садами и парками, традициями разведения цветочных растений. Петр Великий лично сажал цветы и деревья в своих резиденциях.<...> Петербург также считается и родиной военных оркестров. По указу Петра появились первые военные оркестры лейб-гвардии Семеновского и Преображенского полков, – сказал губернатор Александр Беглов.

Цветочный фестиваль развернется на площади Островского с 9 по 11 июня. Зрителям будут показывать флористические шоу, бал цветов, проведут мастер-классы. На событие съедутся флористы со всей России и других стран. А еще у Александринки и РНБ появится выставка украшенных ретроавтомобилей.

В День России, 12 июня, прогремит музыкальное дефиле: почти 500 музыкантов соберутся в Петропавловской крепости повторить петровскую традицию военно-оркестровой службы.