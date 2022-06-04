Девять петербургских ученых избраны академиками и членами-корреспондентами РАН

Академиками стали три человека, шесть – членами-корреспондентами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Девять ученых из Петербурга стали почетными академиками и членами-корреспондентами Российской Академии наук (РАН). Об этом рассказали в пресс-службе городского комздрава.

Академиками избрали Евгения Крюкова, начальника Военно-медицинской академии имени Кирова, Александру Конради, главу Института трансляционной медицины, а также Владимира Хавинсона, возглавляющего городской институт биорегуляции и геронтологии.

В ряды членов-корреспондентов вошли главный Рашид Тихилов, работающий в НМИЦ имени Вредена, и директор по медицине ГК "СОГАЗ МЕДИЦИНА" Татьяна Трофимова. Медики считаются главными внештатными специалистами комздрава по узким специализациям.

– Членами-корреспондентами избраны также Михаил Леонидович Фирсов, директор ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова» РАН, Алексей Михайлович Беляев, директор ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного Федерального округа, – продолжили перечислять в комздраве.

Почетный статус получили также Елена Гринева, директор Института эндокринологии Центра Алмазова, и Сергей Сидоренко – сотрудник Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА. Оба медика – внештатные специалисты по своим направлениям.