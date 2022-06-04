Концерт к юбилею дирижера Синайского отменили в филармонии

Причины отмены в филармонии не уточняют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Концерт, посвященный юбилею дирижера Василия Синайского и 140-летию оркестра, отменили в филармонии имени Шостаковича. Краткая запись об этом появилась на сайте филармонии. Он должен был состояться в 20.00 в субботу, 4 июня, в Большом зале. Причины отмены не уточняются.

Солистом в этой программе готовился выступать Заслуженный артист России Илья Иофф, а главным произведением вечера должна была стать Четвертая симфония Чайковского. Она считается первым русским сочинением с мировой славой.

– ...Это симфония-драма, в которой герой сталкивается с судьбой – и так же, как у Бетховена, судьба присутствует в музыке осязаемо, в виде темы, пронизывающей ткань всего цикла. Но есть существенное отличие: если герой Бетховена готов «схватить судьбу за глотку», то для Чайковского судьба «непобедима, и ее никогда не осилишь», – описывали симфонию в анонсе концерта.

Вернут ли поклонникам Чайковского и Синайского билеты за отмененный концерт, на сайте пока тоже не уточняется.