Петербургские росгвардейцы собрали гуманитарную помощь донбасским детям

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Cотрудники управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти внесли вклад в помощь детям Донбасса. Росгвардейцы собрали гуманитарный груз. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

К общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" присоединились бойцы из отдела вневедомственной охраны по Кировскому району города. Росгвардейцы наполнили коробки вещами первой необходимости – одеждой, детским питанием, игрушками, средствами личной гигиены. Все собранное отправилось в пункт сбора гумпомощи в Огородном переулке. Потом важный груз передадут представителям акции, а те отправят вещи в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

– Личный состав отдела постоянно собирает гуманитарную помощь, понимая в какие тяжелые жизненные обстоятельства попали люди, – отметили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Кстати, в пункте принимают гумпомощь и от всех неравнодушных горожан. Для сборки груза нужны средства гигиены, одеяла, подушки, крупы, консервы, питьевая вода, взрослая и детская одежда и обувь.