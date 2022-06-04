Граффити с Хармсом исчезло с фасада дома на Маяковского

Граффити с портретом писателя и поэта Даниила Хармса на фасаде дома №11 по улице Маяковского все-таки закрасили. Об этом рассказала в своем телеграм-канале петербурженка Галина Артеменко.

Рисунок, созданный художниками Пашей Касом и Павлом Мокичем, украшал фасад более пяти лет. За эти годы он успел стать маленькой местной достопримечательностью и объектом для фотографий. В 2021 году администрация Центрального района выступила против граффити и заявила, что намерена закрасить его через суд. В качестве аргумента звучал факт несогласования рисунка с администрацией. Против исчезновения рисунка выступали местные жители и даже депутаты и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Долгий спор завершился решением властей заменить рисунок на световую проекцию.

– Проекционное оборудование уже установлено на опоре освещения и подключено к существующей сети, на месте были проведены необходимые пусконаладочные работы. Световая инсталляция на полноценной основе сменит существующий стрит-арт после проведения работ по подготовке стены здания, – писали в "Ленсвете".