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Общество4 июня 2022 15:28

Граффити с Хармсом исчезло с фасада дома на Маяковского

Изображение закрасили коммунальщики
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА

Граффити с портретом писателя и поэта Даниила Хармса на фасаде дома №11 по улице Маяковского все-таки закрасили. Об этом рассказала в своем телеграм-канале петербурженка Галина Артеменко.

Рисунок, созданный художниками Пашей Касом и Павлом Мокичем, украшал фасад более пяти лет. За эти годы он успел стать маленькой местной достопримечательностью и объектом для фотографий. В 2021 году администрация Центрального района выступила против граффити и заявила, что намерена закрасить его через суд. В качестве аргумента звучал факт несогласования рисунка с администрацией. Против исчезновения рисунка выступали местные жители и даже депутаты и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Долгий спор завершился решением властей заменить рисунок на световую проекцию.

– Проекционное оборудование уже установлено на опоре освещения и подключено к существующей сети, на месте были проведены необходимые пусконаладочные работы. Световая инсталляция на полноценной основе сменит существующий стрит-арт после проведения работ по подготовке стены здания, – писали в "Ленсвете".