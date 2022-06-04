Петербург отмыли шампунем и постригли перед ПМЭФ

ПМЭФ стартует менее чем через две недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург почти полностью привели в порядок перед Международным экономическим форумом (ПМЭФ), которые стартует меньше чем через две недели.

– Петербург подготовил большую собственную деловую программу, а также культурную программу. Но не менее важно для нас создать праздничную атмосферу на городских улицах и площадях, в аэропорту, – заявил Александр Беглов.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, особое внимание сейчас уделяют главным магистралям и местам проведения форума. Так, на Московском проспекте и Пулковском шоссе высадили свежие цветочные композиции из шалфея, вейника, мискантуса, крокосмии и других трав. Цветами в ящиках украсили также ограждения, опоры освещения и специальные конструкции на Площади Победы, Витебском проспекте и Благодатной улице.

Тем временем, газоны на ключевых локациях косят, а дороги – чинят и моют с шампунем. Покрытие частично обновили на Волхонском и Пулковском шоссе, Стартовой улице, Исаакиевской площади, Вознесенском проспекте и других точках города.