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Общество4 июня 2022 18:25

"Ласковый" пляж в Солнечном стал удобным для маломобильных граждан

Летний сезон на этом пляже официально стартовал
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Также для инвалидов подготовили культурную и спортивную программу мероприятий.

Также для инвалидов подготовили культурную и спортивную программу мероприятий.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пляж "Ласковый" в поселке Солнечное открыл летний сезон. В этом году его сделали удобным для маломобильных граждан, рассказали в пресс-службе губернатора.

На пляже оборудовали спортивные площадки для занятия волейболом сидя, туалеты с санитарными комнатами, а также конструкции для проведения различных мероприятий. Ко всем необходимым локациям по песку проложили деревянные настилы.

– Доступная среда – это не только удобные дорожки, пандусы и места где можно отдохнуть. В таких пространствах проводятся досуговые мероприятия, – отметил губернатор Александр Беглов.

Для маломобильных посетителей пляжа уже подготовили обширную программу спортивных и культурных мероприятий на все лето вперед. Центры соцреабилитации будут проводить здесь подвижные игры, фестивали пляжных видов спорта для инвалидов, физкультурно-оздоровительные прогулки, читальный зал, краеведческие лекции. Программа рассчитана не только на маломобильных горожан, но и на людей с тяжелыми нарушениями развития. Первое спортивное мероприятие состоится уже 5 июня.