Японцем-истязателем заинтересовалась петербургская прокуратура

Следователи выяснили, что мужчина бил детей руками и ногами, оскорблял их и заставлял стоять на коленях. Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга стала следить за громким делом об истязании троих детей их отчимом-иностранцем. Как пишет пресс-служба ведомства, уголовное дело в отношении мужчины уже возбуждено.

– По версии следствия, подозреваемый в квартире одного из домов по улице Стахановцев систематически применял насилие к несовершеннолетним детям своей жены, – отметили в прокуратуре.

Тем временем, в следственном комитете уже выяснили, как именно мужчина издевался над детьми. По версии СК, сообщила пресс-служба ведомства, японец бил подростков кулаками, ногами и попадавшимися под руку предметами. Кроме того, мужчина нецензурно их оскорблял и заставлял долго стоять на коленях с вытянутыми руками.

– Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили следователи.