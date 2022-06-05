Циклон принесет в Петербург дождь и сильный ветер

В Северной столице последний день выходных будет пасмурным и ненастным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что на календаре уже почти неделю как лето, ненастная погода не спешит покидать Петербург. Сохранится она и в это воскресенье, 5 июня. Об этом сообщает синоптик, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

- На погоду в этот день будет оказывать влияние циклон, центр которого окажется над Белым морем, - заключает специалист. - В небе будет довольно много облаков, местами пройдут небольшие дожди.

Зато похолодание, судя по всему, обойдёт нас стороной: весь остаток выходных в Петербурге прогнозируется дневная температура от +17 до +19 градусов. В соседней Ленинградской области, к слову, будет еще теплее - до +20 - но возможны грозы, особенно на восточных территориях

- Кроме того, в городе ожидается сильный западный ветер, - заключает синоптик. - Его порывы составят до четырёх-девяти метров в секунду.