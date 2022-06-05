Нефтяное пятно появилось в реке Сосновка в Красносельском районе Петербурга

Аварийный разлив нефтепродуктов произошел в субботу, 4 июня. Фото: ГУП «ПИЛАРН»

Небольшая (к счастью) экологическая авария произошла в прошлую субботу, 4 июня, в Красносельском районе Санкт-Петербург. Как сообщила пресс-служба ГУП «ПИЛАРН», на воде появилось нефтяное пятно. На место были оперативно отправлены специалисты.

- 4 июня в диспетчерскую службу ГУП «ПИЛАРН» поступило сообщение о загрязнении акватории реки Сосновка в районе улицы Пионерстроя, - уточняют на предприятии. – Бригада специалистов на специализированном судне «Дозор» провела мониторинг состояния акватории и подтвердила факт загрязнения.

После этого воду в месте разлива обработали специальной активной пеной. В результате нефтяное пятно удалось оперативно ликвидировать. Однако причины его появления пока еще только предстоит установить.

Отметим, что этот случай далеко не единственный - нефтяные пятна в городских водоемах горожане замечают уже много лет подряд.