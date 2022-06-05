Сову, канюка, утку и дятла вернули в дикую природу в петербургском заказнике

Торжественный "выпускной" состоялся во Всемирный день защиты окружающей среды. Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

В Петербурге в это воскресенье, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, прошел «выпускной» для диких птиц, спасенных горожанами. В дикую природу вернули четырех пернатых: сову, канюка, утку и дятла. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

- Все птицы были спасены по сообщениям жителей на территории Северной столицы, - уточняют в ведомстве. – Перед выпуском они прошли курс реабилитации и были обследованы. Местом выпуска был выбран государственный природный заказник «Северное побережье Невской губы» - там много открытых пространств, и все птицы обитают в диком виде.

Всего же, отмечают в комитете, за минувший 2021 год на волю было выпущено пятнадцать птиц, спасенных на территории Петербурга и прошедших лечение и реабилитацию у городских специалистов: восемь особей пустельги, две серые неясыти и пять канюков.