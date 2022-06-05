Пьяный петербуржец устроил стрельбу в магазине

По факту инцидента проводится проверка. Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Оружие и пьянство несовместимы, напоминает главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На собственном опыте это теперь может подтвердить один из горожан. В минувшую субботу, 4 июня, он заявился в продуктовый магазинчик на Малой Балканской и не придумал ничего лучше, кроме как открыть прямо в торговом зале стрельбу из травматического пистолета.

- Неизвестный, будучи в состоянии алкогольном опьянения, угрожая женщине, произвел несколько выстрелов в сторону прилавка и полок, - сообщает пресс-служба ведомства.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал – не считая нескольких банок с энергетиком. А самого дебошира оперативно задержали росгвардейцы во дворе того же дома, где находится магазинчик. Мужчину доставили в районный отдел полиции. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все детали инцидента.