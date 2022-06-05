Петербург обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом

В Петербурге продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что тема пандемии коронавируса в России и в мире, кажется, совсем сошла на нет, сам вирус никуда не делся – ежедневно в одной только Северной столице им стабильно заражаются больше сотни человек. Так, по состоянию на воскресенье, 5 июня, диагноз COVID-19 получили 248 петербуржцев.

- Также в городе зарегистрировано 12 новых смертей, - сообщается в сводке оперативного штаба по контролю за распространением инфекции. – Общее количество зараженных с начала пандемии таким образом достигло 1 530 898 человек. Общее количество умерших – 33 890.

Отметим, что Москва, которая до этого занимала первое место по новым зараженным, в воскресенье опустилась на вторую строчку, уступив, опять же, городу на Неве. За минувшие сутки в столице выявили всего 185 новых случаев – на 63 меньше, чем в Петербурге.