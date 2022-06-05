Администратор продуктового магазина выстрелил в ногу покупателю в Петербурге

Пострадавший мужчина отделался ранением левой стопы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госпитализацией закончился для 3-7 летнего жителя Северной столицы визит в один из сетевых продовольственных магазинов. Администратор заведения, расположенного на проспекте Обуховской обороны, выстрелил посетителю в ногу из травматического пистолета. Об инциденте в воскресенье, 5 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Сотрудниками Росгвардии, оперативно прибывшими на место происшествия, был задержан 29-летний администратор магазина, - уточняют в ведомстве. – Потерпевшему, который получил ранение левой стопы, оказали первую помощь, после чего отпустили домой.

А вот для самого администратора, судя по всему, все так быстро не закончится. На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», которая предусматривает штраф или пятнадцать суток ареста. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.