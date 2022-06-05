Два трамвайных маршрута закроются с 6 июня в Кировском районе Петербурга

Мириться с ограничениями горожанам придется до 20 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем, кто регулярно ездит по проспекту Стачек на трамваях, придется тщательнее продумывать маршруты. В Кировском районе Петербурга уже с понедельника, 6 июня, начнется очередной этап ремонта трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

- С 6 по 20 июня будет закрыто движение трамваем от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проспекта, - предупреждает ведомство. – И от въезда в Трамвайный парк № 8 до Кроштадтского путепровода.

В связи с этим петербуржцам следует приготовиться к изменениям сразу четырех трамвайных маршрутов:

Трамвай № 36 будет работать на маршруте от Стрельны до Трамвайного парка № 8.

Трамвай № 60 пустят на участок от ЛЭМЗ до Трамвайного парка № 8.

Маршруты № 52 и № 56 временно закроются.

В качестве компенсации горожанам предлагают временные автобусы № 1М и № 12. Точный путь их следования можно посмотреть на сайте ГУП «Организатор перевозок».