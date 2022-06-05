91-летнюю пенсионерку ударили молотком по голове ради 2 500 рублей в Волховском районе Ленобласти

Против мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дикое происшествие случилось в минувшую субботу, 4 июня, в Волховском районе Ленинградской области. 39-летний безработный мужчина напал на пенсионерку 1931 года рождения. Пожилая женщина получила удар молотком по голове, налетчик – 2 500 рублей, банковскую карточку и перспективу отправиться за решетку на срок до десяти лет.

- Инцидент произошел около 15:30 в селе Старая Ладога, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В полицию позвонил директор магазина, в который пострадавшая пенсионерка обратилась за помощью.

Предполагаемого налетчика задержали в тот же день. Им оказался 39-летний неработающий гражданин. Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до десяти лет тюрьмы.