Электричка сбила мужчину в Тосненском районе Ленинградской области

Пострадавшему оказали помощь и передали медикам скорой помощи. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Непростая ночь выдалась у спасателей Ленинградской области в минувшую субботу, 4 июня. На железнодорожной станции 36-й километр в Тосненском районе электричка сбила мужчину. Об инциденте сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасатели оказали помощь пострадавшему и эвакуировали его на носилках, - отмечается в сообщении. – После чего передали сотрудникам скорой помощи.

Что именно привело к трагедии, и какие травмы получил мужчина, на данный момент не раскрывается. Очевидно, в причинах происшествия будут разбираться компетентные органы.

Отметим, что это далеко не первая чрезвычайная ситуация, связанная с железнодорожным транспортом. Так, в феврале весь город потрясла громкая трагедия – электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка на переезде у «Лахты. «КП-Петербург» подробно разбирала случившееся.