В Грузии умер бывший художественный руководитель БДТ Темур Чхеидзе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Умер бывший художественный руководитель Большого драмтеатра имени Товстоногова Темур Чхеидзе. Скорбную новость рассказала театральный критик Марина Дмитриевская, а также несколько грузинских СМИ, в том числе телекомпания «Рустави 2». Выдающегося режиссера не стало на 79 году жизни. Причины смерти не сообщаются. В последние годы Чхеидзе жил в Грузии.

- Полвека Чхеидзе посвятил театру. Он является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков, - пишут журналисты «Рустави 2».

Добавим, что в БДТ в Петербурге Темур Чхеидзе начал работать с 1991 года. Ему потребовалось 13 лет, чтобы стать главным режиссером театра. А в 2007 году он занял должность худрука. Режиссер ставил постановки не только на территории СНГ, но и в Милане и Нью-Йорке.