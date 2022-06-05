Число госпитализаций больных с коронавирусом в Петербурге резко снизилось

В Петербурге рекордно снизилось количество госпитализаций больных с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество больных коронавирусом в Петербурге впервые за долгое время упало ниже 100. За прошлый день в Северной столице попали в больницу 83 человека, зараженных инфекцией. При этом за сутки из медучреждений выписали 53 пациентов, переболевших COVID-19. Как рассказали в Смольном, в реанимации остаются еще 163 жителя с коронавирусом. Из них 29 человек подключены к ИВЛ.

- Всего в городе развернули 1 414 коек для больных ковидом. На лечении в стационарах находятся 1 079 пациентов. На лечении дома остаются 1 627 зараженных инфекцией. При этом бесплатные лекарства выданы 1 559 пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, - сообщается в отчете об эпидситуации Смольного.

К слову, в Петербурге еще действует правила карантина по коронавирусу. Изолированы от общества в данный момент 354 жителя и гостя Северной столицы.